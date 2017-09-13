СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ "РАДИОГОРА"
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ "РАДИОГОРА"13.09.2017
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ "РАДИОГОРА"
2017 г.
Коэффициент для иногородних Заказчиков 1.5
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Менеджер по рекламе
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33-0-85
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ПРОГРАММА
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АННОТАЦИЯ
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ВРЕМЯ ВЫХОДА
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СТРУКТУРА
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СТОИМОСТЬ/неделя
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1
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НОВОСТИ
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Новости в стране, республике, районе. Отсутствие криминала.
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Понедельник-пятница: 12:00; 15:00; 18:00; 21:00
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недельный пакет, информация заказчика перед выпуском - 4 трансляции в день
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5000 руб.
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2
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МУЖСКОЙ КЛУБ
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Энциклопедия на все случаи жизни. Мудрость по -мужски, забавные факты о мужских увлечениях и мужском организме.
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Понедельник-воскресенье: 12:40; 20:30
+ 3 анонса
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недельный пакет, информация заказчика после выпуска - 2 трансляции в день –БРЭНД + доп. анонсы
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4200 руб.
(5 прокатов)
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3
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ГОРОСКОП
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Ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака
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Понедельник-воскресенье: 08:40; 11:40; 13:15; 17:10; 18:15
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недельный пакет, информация заказчика после выпуска - 2 трансляции в день БРЭНД + доп. анонсы
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4200 руб.
(5 прокатов)
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4
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ВОПРОС ПОГОДЫ
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Метеосводка с блиц опросом населения на разные темы
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Понедельник-пятница: 12:10; 16:10; 18:10; + 2 анонса
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недельный пакет, информация заказчика после выпуска – 3 трансляции в день +доп. анонс
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4000 руб.
(5 прокатов)
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5
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ШОУ ШЕПЕЛЯВЫХ
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Шоу Шепелявых — это шоу неподдельно смешных историй, анекдотов, мастерски разыгранное шепелявыми дикторами.
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Понедельник-воскресенье: с 7:30 до 19:30 на каждой 30-й минуте часа. (кроме 09:30)
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недельный пакет, информация заказчика после выпуска - максимум 14 трансляций в день
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1 трансляция - 250 руб.
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6
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АВТОПАНОРАМА
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Новости для автолюбителей
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Понедельник-воскресенье:
09:40; 17:45 + 3 анонса
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недельный пакет, информация заказчика после выпуска - 2 трансляции в день БРЭНД + доп. анонсы
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4200 руб.
(5 прокатов)