СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ "РАДИОГОРА"

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ "РАДИОГОРА"

13.09.2017

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ  "РАДИОГОРА"

2017 г.

Коэффициент для иногородних Заказчиков 1.5

Менеджер по рекламе

33-0-85

ПРОГРАММА

АННОТАЦИЯ

ВРЕМЯ ВЫХОДА

СТРУКТУРА

СТОИМОСТЬ/неделя

1

НОВОСТИ

Новости в стране, республике, районе. Отсутствие криминала.

Понедельник-пятница:                      12:00; 15:00; 18:00; 21:00

недельный пакет, информация заказчика перед выпуском - 4 трансляции в день

5000 руб.

2

МУЖСКОЙ КЛУБ

Энциклопедия на все случаи жизни. Мудрость по -мужски, забавные факты о мужских увлечениях и мужском организме.

Понедельник-воскресенье:                       12:40; 20:30

+ 3 анонса

недельный пакет, информация заказчика после выпуска - 2 трансляции  в день –БРЭНД + доп. анонсы

4200 руб.

(5 прокатов)

3

ГОРОСКОП

Ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака

Понедельник-воскресенье:                      08:40; 11:40; 13:15; 17:10; 18:15

недельный пакет, информация заказчика после выпуска - 2 трансляции в день БРЭНД + доп. анонсы

4200 руб.

(5 прокатов)

4

ВОПРОС ПОГОДЫ

Метеосводка с блиц опросом населения на разные темы

Понедельник-пятница:                      12:10; 16:10; 18:10; + 2 анонса

недельный пакет, информация заказчика после выпуска – 3 трансляции в день +доп. анонс

4000 руб.

(5 прокатов)

5

ШОУ ШЕПЕЛЯВЫХ

Шоу Шепелявых — это шоу неподдельно смешных историй, анекдотов, мастерски разыгранное шепелявыми дикторами.

Понедельник-воскресенье: с 7:30 до 19:30 на каждой 30-й минуте часа. (кроме 09:30)

недельный пакет, информация заказчика после выпуска - максимум 14 трансляций   в день

1 трансляция - 250 руб.

6

АВТОПАНОРАМА

Новости для автолюбителей

Понедельник-воскресенье:

09:40; 17:45 + 3 анонса

недельный пакет, информация заказчика после выпуска - 2 трансляции в день БРЭНД + доп. анонсы

4200 руб.

(5 прокатов)
 
 

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