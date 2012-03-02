В России для детей могут ввести специальные SIM-карты

В России необходимо законодательно утвердить категорию детских SIM-карт, соответствующие поправки могут быть добавлены в закон "О связи", сообщил 9 ноября в рамках международной конференции "Защита персональных данных" руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает "Прайм".

Он пояснил, что когда SIM-карта привязана к ребенку, в ней есть определенные ограничения с точки зрения пользования. "Цифровая среда развивается, и там совершаются преступления, начиная кибербуллингом (интернет-травля) и заканчивая страшными вещами и убийствами. Поэтому вопрос появления детской SIM-карты с прописанным функционалом важен", - рассказал Жаров.

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