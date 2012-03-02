Живодеров предлагают лишать свободы на пять лет

В Госдуму внесен законопроект, усиливающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает Legal Report. За это теперь можно будет лишиться свободы на срок до пяти лет.

Законопроектом предлагается за преступления, предусмотренные ч.1 ст.245 УК РФ, установить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет (до сих пор самой суровой ее санкцией был арест на срок до шести месяцев). Таким образом, они остаются в категории преступлений небольшой тяжести. Деяния же, предусмотренные ч.2 той же статьи, планируется отнести к преступлениям средней тяжести с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет (было два года).

ссылка на первоисточник