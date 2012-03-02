В России могут запретить продажу порошкового алкоголя

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий продажу в России порошкового алкоголя, сообщает «Росбалт».

В настоящее время порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая при добавлении воды преобразуется в слабоалкогольный коктейль, появилась в продаже. Между тем, в России не проводились исследования по безопасности такого вида продукции. Известно, что продажа порошкового алкоголя запрещена в ЕС, а в США — только в отдельных штатах. Порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья. Ее использование может привести к дополнительной алкоголизации населения, так как затрудняется контроль потребления порошкообразной спиртосодержащей продукции, в частности, среди молодежи. Законопроект вводит запрет на производство и (или) оборот такой продукции до проведения официальных независимых исследований данного вещества.

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