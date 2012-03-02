Новый закон вводит тотальный контроль за качеством лекарств

В России вводится тотальный контроль за качеством лекарств.

На это направлен законопроект Минздрава, который приняла Госдума в первом чтении, сообщает «Российская газета». Поправки предусматривают внедрение государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, призванной отслеживать движение лекарств от производителя до конечного потребителя посредством их специальной маркировки. Основная цель новации, которую планируется ввести с 1 января 2018 года, - обеспечение поставок потребителям качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов, - пояснила замглавы ведомства Наталья Хорова. По ее словам покупатели получат возможность проверять по Интернету легальность препаратов, нарушителям же будут грозить штрафы.

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