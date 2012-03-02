Пенсионеров позовут на работу

Уровень безработицы в России за ближайшие два года уменьшится до 4,7% благодаря правительственным мерам по стимулированию занятости людей старшего поколения.

Об этом говорится в макропрогнозе Минэкономразвития на 2018–2020 годы, с которым ознакомились «Известия». Так, согласно прогнозу ведомства, количество населения в трудоспособном возрасте с 2016 по 2020 год уменьшится на 3,1 млн человек. Российское правительство намерено бороться с этой демографической тенденцией путем стимулирования занятости пожилых людей, совершенствования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов и вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность.

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