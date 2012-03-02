В АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ГОРОК

Город Алдан, по словам тех, кто попадает сюда впервые, - одна сплошная горка.

И действительно, рельеф местности этого города , расположенного в Южной Якутии, гористый, что создает определенные сложности для водителей и пешеходов. Особенно зимой, когда идет снег и отмечается гололед. В Алданском районе проходят рейды по выявлению несанкционированных горок. Не огорчает это, пожалуй, только детвору, которая, как только выпадает первый снег, устраивают горки во всевозможных местах. А их – мест, где имеется необходимый для катания уклон- в районном центре множество. С целью предотвращения происшествий, в Алданском районе проходят рейды по выявлению несанкционированных горок . ЮИДовцы вместе с инспекторами ГИБДД проводят разъяснительную работу с детьми и родителями.

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