Госдума упростит выплату пособий по потере кормильца

Граждане, которые не могут добиться выплаты алиментов, будут вправе рассчитывать на пособие по потере кормильца от государства.

Соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве» намерен 14 ноября рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Как пояснил член комитета Зариф Байгускаров («Единая Россия»), нововведение касается ситуации, когда розыск неплательщика не принес результатов в течение года и тот был признан безвестно отсутствующим. Решение об этом на основании материалов службы судебных приставов будет принимать суд. Эксперты полагают, что законодательная инициатива защитит интересы детей, один из родителей которых отказывается выплачивать алименты.

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