К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

К Новому году шампанское и игристые вина в России подорожают на 10-15%, пишут в понедельник "Известия" со ссылкой на Национальную торговую ассоциацию и Российскую ассоциацию экспертов рынка ритейла.

При этом подорожание меньше всего затронет продукцию нижнего ценового сегмента; традиционно в связи с повышенным спросом цены растут примерно на 10%. Зато в среднем сегменте стоит ждать роста на 15% - это связано с неурожаем в Европе, в частности, во Франции. Такой же прогноз специалисты дают относительно цен на коньяк и виски.При этом, по их мнению, подорожание не скажется на спросе, поскольку россияне уже "привыкли к новым реалиям" и возвращаются к прежним вкусовым привычкам. По данным "Известий", сейчас минимальная розничная цена на бутылку шампанского составляет 164 рубля.

ссылка на первоисточник