"Гости из космоса" будут падать на границе Алданского и Олекминского районов

В Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Госкорпорацией «Роскосмос» созданы объекты наземной космической инфраструктуры космодрома «Восточный», в состав которых входят районы падения (РП) отделяющихся частей ракет носителей (ОЧРН) в Амурской, Магаданской, Сахалинской и Камчатской областях, Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском краях.

О том, как они будут использоваться и для чего реализуется проект «OneWeb», рассказал главный специалист Управления экологической безопасности Минприроды РС(Я) Владислав Ушницкий. На территории республики будут использоваться два района падения ОЧРН «Союз-2»: РП 983 для приема головного обтекателя на границе Алданского и Олёкминского районов и РП 985 для приема центрального блока и хвостового отсека на территории Вилюйского и Верхневилюйского улусов.

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