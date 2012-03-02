Молодежь Алданского района начала разработку проекта за коллективное единство

Молодежная общественная организация «Ориентир» запустил новый вид досуга для подростков Алданского района.

Каждую субботу в Центре молодежных инициатив микрорайона «Солнечный» ждут интересные встречи. Мероприятия, такие как «Диско-тимбилдинг», «Хокейный поединок на танцполе», «Диско-памперсбол» — это психологические тренинги c системой игр и упражнений. Они направлены на командообразование с общей мотивацией и стремлением развиваться. Подача игр происходит через яркий реквизит и танцевальную программу. Ведущие мероприятий тоже молодежь — участники проекта МОО «Ориентир», знакомого в районе по организации досуга детей и подростков и участию в волонтерском движении. Сейчас команда «Ориентир» усиленно работает над созданием сайта, который объединит все общественные организации района. На площадке сайта планируется отразить волонтерскую работу организаций и выложить информацию о потребности в волонтерской поддержке.

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