Молодежь Алданского района начала разработку проекта за коллективное единство
Молодежь Алданского района начала разработку проекта за коллективное единство
Молодежная общественная организация «Ориентир» запустил новый вид досуга для подростков Алданского района.
Каждую субботу в Центре молодежных инициатив микрорайона «Солнечный» ждут интересные встречи. Мероприятия, такие как «Диско-тимбилдинг», «Хокейный поединок на танцполе», «Диско-памперсбол» — это психологические тренинги c системой игр и упражнений. Они направлены на командообразование с общей мотивацией и стремлением развиваться. Подача игр происходит через яркий реквизит и танцевальную программу. Ведущие мероприятий тоже молодежь — участники проекта МОО «Ориентир», знакомого в районе по организации досуга детей и подростков и участию в волонтерском движении. Сейчас команда «Ориентир» усиленно работает над созданием сайта, который объединит все общественные организации района. На площадке сайта планируется отразить волонтерскую работу организаций и выложить информацию о потребности в волонтерской поддержке.