Живодеров будут сажать на срок до пяти лет

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Теперь документ поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Депутаты рассмотрят его на следующей неделе. Живодерам может грозить срок до пяти лет. Законопроект предполагает ужесточение наказаний для людей, издевающихся над животными. За садистское обращение с животными может последовать штраф в размере до 80 тыс. руб. или заработной платы за шесть месяцев. Максимальное наказание — три года лишения свободы. Еще более жесткое наказание может быть, если преступление совершалось в присутствии малолетнего, группой лиц или с трансляцией происходящего в интернете. В этих случаях предлагается лишать человека свободы на срок до пяти лет или отправлять на принудительные работы.

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