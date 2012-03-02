«Железные дороги Якутии» ждут выпускников Транспортного техникума

На прошлой неделе заместитель генерального директора АО «АК «ЖДЯ» по кадрам, социальной работе и безопасности Анатолий Щербак встретился с третьекурсниками Транспортного техникума.

Основной темой встречи стало трудоустройство в Акционерную компанию «Железные дороги Якутии» по окончании учебного заведения. В связи с предстоящим завершением строительства пускового комплекса «Томмот – Нижний Бестях» в компании будут востребованы квалифицированные специалисты рабочих профессий. А их в республике готовит Транспортный техникум в п. Нижний Бестях. В завершение встречи он сказал, что компания «Железные дороги Якутии» с удовольствием примет в свои ряды молодых железнодорожников и пожелал будущим выпускникам успешно окончить учебу, защитить дипломы и с новыми надеждами и планами вступить в трудовую жизнь.

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