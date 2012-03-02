Молодой житель Алдана угнал машину, чтобы прокатиться с другом

18-летний житель Алдана угнал машину, чтобы прокатиться с другом.

На одной из улиц у них закончился бензин. Помимо этого, ранее юноша еще похитил из машины магнитолу. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в МВД по республике. В ночное время суток из одного из дворов г. Алдана был угнан автомобиль марки "ВАЗ — 21060". На одной из улиц в автомобиле закончился бензин. Молодой человек вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Отделом дознания ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 и ч.1 ст.166 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

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