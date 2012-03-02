В Алдане тушили пожар в административном здании

Несоблюдение правил противопожарной безопасности, скорей всего, стало причиной пожара в административном здании на улице Жадейкина в Алдане вечером во вторник.

Звонок в пожарно-спасательную службу поступил в 19.12. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты из здания шел дым. В результате пожара огнем поврежден кабинет на втором этаже на площади 25 квадратных метров. Причина, виновник и ущерб устанавливаются, сообщили ИА SakhaNews в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии.

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