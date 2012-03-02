Госдума приняла закон о tax free

Согласно документу, граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории РФ.

Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством РФ закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Речь идет о введении в России так называемой системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории РФ. Для этого в Налоговый кодекс предлагается включить новую статью, устанавливающую возможность такой компенсации.

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