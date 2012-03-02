Минтруд пообещал не понижать пенсии

Дефицита средств в Пенсионном фонде России нет. Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться.

При этом размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится»,— приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минтруда. В министерстве подчеркнули, что «пенсия и дальше будет только расти» в результате индексации для неработающих пенсионеров, а для работающих — и в результате корректировки выплат в августе. Минтруд напомнил, что в текущем году страховые пенсии в России были проиндексированы на 5,8%, что превышает инфляцию прошлого года (5,4%). «На 2018 год в бюджете Пенсионного фонда России заложены средства для индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на уровне 3,7%, что значительно превысит уровень инфляции за 2017 год,— сообщили в министерстве.

ссылка на первоисточник