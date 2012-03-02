В Якутии будет действовать единый железнодорожный тариф РЖД

«Российские железные дороги» готовы распространить действие единого железнодорожного тарифа на Якутию, заявил на заседании правительства России президент «РЖД» Олег Белозеров, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Ранее, по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося во Владивостоке, президент России Владимир Путин дал поручение правительству России в срок до 1 декабря представить предложения по установлению единого тарифа при осуществлении перевозки грузов по железным дорогам АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и ОАО «Российские железные дороги». В настоящее время при перевозке грузов с использованием инфраструктуры АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и ОАО «Российские железные дороги» взимаются «двойные» железнодорожные тарифы при передаче грузов от одного хозяйствующего субъекта к другому.

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