Ориентировочная дата открытия переправs Хатассы – Павловск запланирована на 21 ноября

На строящейся ледовой переправе «Хатассы – Павловск» через реку Лену снижают темп работ водители автомобилей, которые с риском для жизни выезжают на неокрепший лед.

В настоящее время идет расчистка русла от образовавшихся торосов и искусственное наращивание толщины льда на проезжей части будущей переправы. Ориентировочная дата открытия проезда по ледовой переправе Хатассы – Павловск запланирована на 21 ноября для автотранспортных средств с общей массой 3 тонны, исходя из погодных условий.

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