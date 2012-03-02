При пожаре в Алданском районе погибли два человека, еще один пострадал

В селе Хатыстыр Алданского района произошел пожар в частном доме. В результате погибли два человека, еще один пострадал.

Об этом News.Ykt.Ru сообщили в правоохранительных органах района. Из оперативной сводки республиканского управления МЧС следует, что возгорание произошло в частном жилом доме на улице Бертина села Хатыстыр. Сообщение о ЧП, по данным ведомства, поступило 16 ноября в 17:46. «В результате пожара огнем повреждена квартира по всей площади. Общая площадь составила 40 квадратных метров. Предварительной причиной явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются», – отмечается в сообщении. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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