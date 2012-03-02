В Алдане проходит обсуждение проекта Стратегии-2030

В Алдане проходит обсуждение проекта Стратегии-2030

22 ноября в актовом зале администрации собрались представители районного общественного Совета, учреждений образования, культуры, предприниматели, специалисты комитета охраны природы и просто неравнодушные граждане.

Заместитель главы МО «Алданский район» по экономике Александр Дудников рассказал собравшимся о стратегической цели и приоритетных направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Участники сошлись во мнении, что  главной  целью Стратегии 2030  является повышение качества и уровня жизни населения за счет эффективного использования производственного и инфраструктурного потенциала территории, проявили заинтересованность и желание активно включиться в процесс детальной проработки   материала в части, касающейся развития района, внесли предложения в протокол для дальнейшей работы.

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