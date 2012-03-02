Ввод железной дороги Томмот-Нижний Бестях задерживается из-за банкротства подрядчика

Достройку и ввод в полную эксплуатацию пускового комплекса железной дороги Беркакит-Томмот-Нижний Бестях в Якутии задерживает процедура банкротства генподрядчика строительства

объекта – ЗАО Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», сообщает «Якутск ру». В ноябре текущего года вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Минтранс России в 2017 году выделит 2 млрд рублей на достройку и ввод в эксплуатацию пускового комплекса железной дороги Беркакит-Томмот-Нижний Бестях. В правительстве Якутии надеются, что все работы будут завершены до конца 2017 года.

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