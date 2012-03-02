«Железные дороги Якутии»: Сроки ввода участка Томмот-Нижний Бестях определены

На «Транспортной неделе» в Москве названы сроки ввода в постоянную эксплуатацию линии Томмот-Нижний Бестях.

Работа всей делегации АО «АК «Железные дороги Якутии», участвовавшей в ней, была направлена на обсуждение вопроса завершения строительства участка. Проведены встречи с представителями генерального подрядчика ЗАО «Инжтрансстрой», проектных институтов, главэкспертизы, и, конечно, ведутся переговоры с Федеральным агентством железнодорожного транспорта. По итогам этой работы есть предварительная договорённость о завершении строительства в 2017 году. Надеемся, что в конце следующего года линия будет введена в постоянную эксплуатацию», – рассказывает генеральный директор АО «АК «Железные дороги Якутии».

ссылка на первоисточник