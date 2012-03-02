Пенсии работающих пенсионеров повысятся с 1 августа 2017 года

С 1 августа нынешнего года пенсии работающих пенсионеров увеличатся — соответствующую корректировку произведёт Пенсионный фонд.

Кто сможет претендовать на повышение выплат, «Парламентской газете» рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Эта корректировка касается тех пенсионеров, которые работали в течение прошлого, в данном случае 2016 года, получали официальную зарплату, и с этой зарплаты отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ. Очевидно, если размер поступлений с зарплат этих людей в Пенсионный фонд увеличился, то они имеют право и на перерасчёт пенсии.

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