Собственники смогут потребовать снижения платы за коммунальные услуги
Собственники смогут потребовать снижения платы за коммунальные услуги
Собственники получат право потребовать снизить плату за коммунальные услуги, если они были оказаны некачественно.
Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России, который изучили «Известия». Проект постановления будет рассмотрен сегодня на заседании. В нем также говорится, что наличие задолженности по оплате коммунальных услуг не является поводом для их отключения.