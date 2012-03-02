Якутия обещает полностью выполнить программу переселения до 1 сентября

До 1 сентября в Якутии будут расселены около 30 тысяч жителей.

Программу переселения в полном объеме завершили лишь 12 из 34 муниципальных образований республики. Отставание по срокам связано, в основном, с несоблюдением регламента по оформлению правоустанавливающих документов на строящиеся объекты, несвоевременным завозом материалов. Агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе министерства архитектуры и строительного комплекса Якутии уточнили, что в настоящее время программа по ликвидации аварийного жилфонда выполнена на 70%, при этом к 1 июля ожидается значительное увеличение.

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