«Селигдар» начал пусконаладочные работы на золотоизвлекательной фабрике в Алданском районе

Один из ведущих производителей золота в России полиметаллический холдинг «Селигдар» приступил к пусконаладочным работам цепи аппаратов на золотоизвлекательной фабрике месторождения Рябиновое, что в 44 километрах северо-восточнее города Алдана, сообщает пресс-служба компании.

Мощность фабрики составляет 1 млн тонн руды в год. По подсчетам компании, при содержании золота около 2 грамм на тонну и расчетном коэффициенте извлечения 86%, ЗИФ будет давать ежегодно 1,5-2 тонны драгоценного металла.

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