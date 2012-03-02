Школе №9 Алданского района дадут новую жизнь

Рабочее совещание по строительству школы №9 в микрорайоне Солнечный города Алдана провел глава района Северин Поздняков.

Это один из важнейших сдаточных объектов 2017 года, реализуемых в рамках Инвестиционной программы Якутии. Участники совещания обошли все три этажа строящейся школы. Осмотр вызывал взаимные вопросы: выполнение технических условий по подключению здания к коммуникациям, окончание вертикальной планировки и выполнение благоустройства, сдача и обслуживание лифта, высота перил лестничных сходов, заключение договора на дизайн проект отделки внутренних помещений. Было принято решение о проведении совещания по выполнению технических условий, которое состоится в течение недели. А в первой половине июля пройдет общее совещание по завершению строительства школы.

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