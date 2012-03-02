Каникулы в Алданском районе не будут скучными

Каникулы в Алданском районе не будут скучными. Педагоги и воспитатели летних городских «площадок» делают досуг юных алданцев не только интересным но и полезным.

В этом им активно помогают Центр семейного устройства и общественная организация «Ориентир». Яркое, зрелищное и поистине незабываемое мероприятие в стенах Алданского театра юного зрителя прошло в один из июньских дней. Конкурс парикмахеров и модельеров под названием «Твой стиль» превратился в праздник моды. Праздник моды по своей организации ничуть не уступал профессиональному. А модели, представленные на нем, могли быть выставленными на кастинг самых требовательных конкурсов.

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