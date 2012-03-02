Алданские полицейские задержали подозреваемого в краже телевизора

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило заявление от местного жителя о хищении телевизора и денежных средств.

Ущерб составил 22 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 40-летний приятель потерпевшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы. Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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