Оплата сверхурочных за выходные и праздники увеличится

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании одобрил закон об оплате сверхурочных.

Документ устанавливает, что оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится всем работникам за часы, фактически проработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочей смены, то в двойном размере оплачиваются часы, фактически проработанные в выходной или нерабочий праздничный день, — от 0 до 24 часов, пишет «Парламентская газета». При этом отмечается, что неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, а режим времени труда и отдыха принимается в соответствии с пожеланиями трудящегося с учётом условий производства.

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