Карты «Мир» будут принимать для оплаты за границей

Картами «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) можно будет расплачиваться за границей, заявил глава НСПК Владимир Комлев в интервью "Известиям".

По его словам, 85% населения отметили, что прием карты «Мир» должен быть возможен и за пределами РФ. Также развивается сотрудничество с Турцией, Таиландом, Вьетнамом и ОАЭ, куда часто ездят жители РФ. В долгосрочной перспективе покупки в этих странах тоже можно будет оплачивать картами «Мир».

ссылка на первоисточник