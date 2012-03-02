Карты «Мир» будут принимать для оплаты за границей
Карты «Мир» будут принимать для оплаты за границей
Картами «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) можно будет расплачиваться за границей, заявил глава НСПК Владимир Комлев в интервью "Известиям".
По его словам, 85% населения отметили, что прием карты «Мир» должен быть возможен и за пределами РФ. Также развивается сотрудничество с Турцией, Таиландом, Вьетнамом и ОАЭ, куда часто ездят жители РФ. В долгосрочной перспективе покупки в этих странах тоже можно будет оплачивать картами «Мир».