Житель Якутска пытался увезти в Нерюнгри 8 кг промышленного золота

В Нерюнгри перед судом предстанет житель Якутска, обвиняемый в незаконном обороте драгоценных металлов.

По данным следствия, в середине октября 2016 года он незаконно приобрел природное россыпное золото, общим весом более 8 кг. Погрузив золото в свой автомобиль, он выехал из Якутска в Нерюнгри. На стационарном посту ДПС по Нерюнгринскому району этот металл был изъят. Стоимость груза составила свыше 18,7 млн рублей. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

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