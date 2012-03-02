21 июня в Якутии объявлен нерабочим днем

Национальный праздник Ысыах подарил якутянам дополнительный выходной день в среду, 21 июня. Наступила короткая рабочая неделя для бюджетников, сообщает ИА YakutiaMedia.В соответствии с постановлением, работники организаций, финансируемых из средств государственного бюджета, получат возможность отдохнуть. Следующий выходной день — День народного единства подразумевает под собой три выходных дня — с 4 (суббота) по 6 ноября (понедельник).