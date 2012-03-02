В России ужесточат штрафы за некачественное топливо

Правительство одобрило законопроект по ужесточению штрафов за некачественное топливо на заправках

Заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщает RNS. Мантуров отметил, что речь идет о повторных нарушениях в сфере выпуска и обращения топлива. В частности, непосредственно на бензоколонках, например, в области фальсификации чеков или химического состава топлива. Согласно новому закону, при повторном нарушении штраф будет составлять 10% в от годового оборота АЗС, рассчитанные исходя из прошлого года.

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