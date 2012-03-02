Уклоняющимся от армии откроют дорогу к госслужбе

Депутаты Госдумы намерены отменить пожизненный запрет для уклоняющихся от военной службы занимать государственные и муниципальные должности.

В четверг во втором чтении будет рассмотрен законопроект, который даст уклонистам возможность стать чиновниками. При этом сохранится запрет на замещение госдолжностей в течение десяти лет, сообщают "Известия". Действующая норма о пожизненном запрете ставит отказавшихся служить в более худшее положение, чем уголовные преступники. Отбыв срок, они могут идти работать на госслужбу. У уклонистов такого шанса пока нет. Конституционный суд признал такое положение дел противоречащим Основному закону РФ.

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