Тарифы на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока уменьшатся

Государственная Дума на пленарном заседании в среду в первом чтении приняла законопроект, который позволит довести тарифы на территориях Дальневосточного федерального округа (ДФО) до базовых уровней.

Инициатива носит технический характер и является логическим продолжением закона об электроэнергетике, который был принят Госдумой в декабре 2016 года. Учитывая, что норма закона должна наступить с 1 июля, принято решение рассмотреть данный законопроект сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 23 июня.

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