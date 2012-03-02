В Якутии началась работа по комплексному развитию моногородов

Всего в моногородах Якутии к концу 2018 года необходимо создать более 4 300 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

Об этом было заявлено 20 июня на заседании Центрального проектного комитета Якутии. Национальный проект «Моногорода» охватывает 319 городов в 61 регионе страны, в том числе шесть моногородов Якутии. Градообразующими предприятиями Мирного, Айхала и Удачного является «АЛРОСА», города Нерюнгри – «Якутуголь», посёлка Нижний Куранах Алданского района – «Алданзолото ГРК» и посёлка Мохсоголлох Хангаласского улуса – «Якутцемент». На заседании были определены меры поддержки моногородов: субсидирование строительства объектов для инвестиционных проектов, предоставление займов под 5% годовых и другие.

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