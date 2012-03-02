В РФ введут госконтроль над уровнем цен

Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым предложила ввести государственный контроль над уровнем цен, в первую очередь, на продукты питания, передает "Интерфакс".

Так, проект закона передает правительству РФ право устанавливать предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая товары первой необходимости, для организаций, осуществляющих торговую деятельность

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