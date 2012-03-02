В России предложили ввести наказание за нецензурную брань в семье

В России предложили ввести наказание за нецензурную брань в семье

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал коллегам принять законопроект, ужесточающий административную ответственность за мелкое хулиганство, сообщает Lenta.ru.

Предлагается, в частности, ввести наказание за нецензурную брань в семье. Соответствующие поправки в КоАП в 2014 году внесла на рассмотрение группа депутатов фракции «Единая Россия». Согласно документу, в качестве мелкого хулиганства должны рассматриваться оскорбительные приставания, брань и другие действия, нарушающие порядок, совершенные не только в общественных местах.

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