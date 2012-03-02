Алданцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Торжественным митингом, минутой молчания и оружейными залпами почтили Алданцы 22 июня память павших в Великой Отечественной войне.

Митинг, посвященный трагической дате начала войны открыл глава города Алдана Александр БУГАЙ. Выступления продолжили заместитель главы Алданского района по экономике и финансам Александр ДУДНИКОВ, военный комиссар района, подполковник Олег БАБИЧ, представитель общественного движения «Дети Войны» Зинаида МОРОЗОВА. Слова глубочайшей признательности героям войны выразил председатель совета ветеранов войны, тыла и труда Салим Абдулович КОЗЫРЕВ. Завершился митинг возложением цветов к мемориальной доске.

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