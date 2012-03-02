Творчество и спорт не имеют границ

Команда Алданского улусного общества инвалидов в составе 18 человек успешно представила район на XV спортивно-культурном фестивале инвалидов, проходившем в селе Чурапча Чурапчинского улуса.

Цель фестиваля — социокультурная реабилитация и социальная адаптация инвалидов средствами физической культуры и спорта. Данный фестиваль способствовал развитию потребности самих инвалидов к активизации собственных резервов и возврат к активной жизнедеятельности.

ссылка на первоисточник