В Якутии самые дорогие коммунальные услуги в России

Якутия возглавила список субъектов России по дороговизне коммунальных услуг — 357,65 рублей за квадратный метр.

Три следующие позиции тоже занимают регионы Дальнего Востока, сообщает корреспондент Vostok.Today. Первое место рейтинга занимает республика Якутия — 357,65 рублей за квадратный метр. Самые дешёвые коммунальные услуги на Дальнем Востоке оказались в Еврейской АО. Регион занял 22 место рейтинга — 125,39 рублей.

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