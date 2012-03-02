Тюсюлгэ Алданцев на празднике «Ысыах Туймаады-2017»

Тюсюлгэ Алданцев на празднике «Ысыах Туймаады-2017»

Свое тюсюлгэ представила делегация Алданского района на XX юбилейном  празднике «Ысыах Туймаады-2017», посвященном 385-летию со дня образования Якутска и вхождению Якутии в состав России.

Тюсюлгэ алданцев, как и остальные аналогичные сооружения, несло представительские функции, поддерживая имидж района. Во время праздника гости — представители других районов, заходя в тюсюлгэ, знакомились  с производственными и творческими достижениями алданцев, узнавали об успехах последнего года, планах на будущее.

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