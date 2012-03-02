Мотокросс в Алдане

В минувшую субботу, 24 июня, на стадионе мотокросса, прошел первый этап открытого чемпионата по мотокроссу РС(Я). Участники, в количестве 21 человека боролись за звание самого быстрого и внимательного. Кроме алданских спортсменов, себя проявили гости из Нерюнгри, Якутска и Амурской области, кстати, кандидаты в мастера спорта по мотокроссу. По результатам двух заездов, в командном зачете первое и второе место забрали алданцы, кубок за третье место уехал в Якутск, и четвертое место досталось команде из Нерюнгри. Порция адреналина досталась каждому - участникам и зрителям.