В России выросла стоимость минимального набора продуктов

Минимальный набор продуктов питания в России подорожал с января по май на 9,4% — до 4036 рублей.

Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Самый быстрый рост цен пришелся на апрель-май, составив 4,2%. Инфляция за январь-май составила 1,7%, то есть стоимость потребительской корзины растет в пять раз быстрее, чем растет официальная инфляция. По мнению отраслевых экспертов, опрошенных газетой «Известия», на увеличение стоимости минимального набора продуктов повлияло существенное подорожание импортной плодоовощной продукции, по некоторым позициям уже достигшее 80%.

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