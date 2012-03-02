Депутаты Госдумы решили бороться с нематериальными взятками

В Госдуме подготовлен законопроект, предусматривающий поправки в антикоррупционное законодательство.

Получивший одобрение Верховного суда и Генпрокуратуры документ ужесточает наказание за взятку и вводит в УК понятие неимущественной взятки. Авторы инициативы предлагают карать за взятку, даваемую не только деньгами, но и различными нематериальными услугами и преференциями. В целом предлагаемые меры ужесточают наказание за коррупцию. В документе предлагается установить максимальный срок как за дачу, так и за получение взятки – четыре года.

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