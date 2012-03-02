В Якутии установлен рекорд Гиннеса по самому большому числу людей в национальных костюмах

Жители и гости столицы Якутии установили очередной рекорд Гиннеса.

На этот раз в Центре кумысопития во время праздника Ысыаха Туймаады-2017 в местности Ус Хатын собралось самое большое количество людей в якутских национальных костюмах. Зарегистрировано 16 620 человек. Рекорд зарегистрировал официальный судья Правин Пател, сообщает ИА YakutiaMedia.

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