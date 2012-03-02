В поселке Ленинском победили спорт и дружба!

Под девизом «Мы за здоровый образ жизни» прошел в минувшую субботу День молодежи в поселке Ленинский Алданского района Якутии.

На стадионе развернулась зрелищная спортивная шоу-программа, участниками которой стали две команды по девять человек: команда поселка Ленинский и команда поселка Лебединый. Командный дух, задор и веселье царили на протяжении всех конкурсов. Ребята поддерживали друг друга в едином стремлении победить. Спортивный энтузиазм соревнующихся был настолько велик, что жюри не смогло отдать предпочтения ни одной из команд и объявило ничью. Победила дружба и здоровый образ жизни.

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