56 регионов уличили в неэффективных тратах на ЖКХ.

Ресурсы для развития ЖКХ недостаточно эффективно используют в 56-ти регионах России.

К такому выводу пришли в Минэкономразвития, изучив результаты сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов РФ, пишут "Известия". По данным ведомства, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при достаточно высокой ресурсной обеспеченности за счет доходов от ЖКХ и субсидий. В оставшихся 33-х регионах из группы тех, кто расходует средства неэффективно, состояние коммунального комплекса оценено как удовлетворительное, однако это достигается за счет постоянного вливания ресурсов. В неудовлетворительном состоянии из-за нехватки денег коммунальная система находится лишь в семи регионах.Чтобы поднять уровень ЖКХ, Минэкономразвития предлагает вместо дальнейшего роста тарифов и увеличения субсидий уделить внимание тому, как расходуются средства — усилить контроль и отладить административное управление на местах.

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